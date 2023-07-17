Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в Архангельске ликвидирован

Крупный пожар в Архангельске, распространившийся на площади 1,5 тыс. кв. м, ликвидирован. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила на пункт управления пожарной связи в 19:57. Изначально горели хозяйственные деревянные сараи на площади 600 кв. м. Затем огонь перекинулся на многоквартирный нежилой дом. Под угрозой были три жилых дома.

«Уже через четыре минуты после вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. <...> Был объявлен второй номер сложности, вызваны дополнительные силы», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Архангельской области Павел Захаров.

По данным ведомства, в ликвидации возгорания были задействованы 61 человек личного состава и 16 единиц техники. В 22:07 пожар был локализован. Спасателям удалось не допустить перехода огня на жилой квартал.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:15.

О том, что загорелись деревянные сараи и многоквартирный дом в Архангельске, сообщалось ранее 16 июля. Уточнялось, что пожар охватил постройки на улице Адмирала Кузнецова.