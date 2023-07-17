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В ФАС поддержали отмену моратория на проверки цифрового бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поддерживают отмену моратория на проверки цифрового бизнеса. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

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«Когда мы говорим об отмене моратория, то мы бизнес защищаем. Если мы посмотрим на крупные цифровые площадки, то как раз к нам приходит бизнес, который там работает и говорит: смотрите, как там ущемляют наши права. А мы разводим руками и говорим: извините, мы сделать ничего не можем. То есть, мы сами себя немножко загнали в угол в этом отношении», — пояснил он.

В тех случаях, когда идет речь о цифровых монополиях или картелях в этой сфере, которые влияют на другие товарные рынки, где работает бизнес, там ограничений на проверки быть не должно.

Сергей Пузыревский подчеркнул, что исключение антимонопольного контроля в этой сфере приведет к массовым злоупотреблениям и картелизации, что будет препятствовать развитию указанной отрасли.

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