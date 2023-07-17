В Саратовской области из-за подтопления пострадали более 180 человек

В селе Солянка Озинского района Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подтопления, пострадали более 180 человек. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

«Подтопленными оказались 100 домов и придомовых территорий, из них 50 домовладений оказались полностью затоплены: вода вошла в дома. Пострадали 183 человека, 18 человек размещены в ПВР (пунктах временного размещения. — Ред.), два человека останутся в ПВР на ночлег», — цитирует сообщение ТАСС.

Ведомство уточнило, что в зоне подтопления оказались улицы Молодежная, Чапаева, Садовая. В настоящее время фиксируется снижение уровня воды, на месте работают сотрудники областной службы спасения.

Ранее в этот день, по данным ТАСС, в региональном управлении ГИБДД сообщали о перекрытии движения транспорта на направлении Озинки – Перелюб вблизи села Солянка из-за подтопления участка дороги.

До этого сообщалось о подтоплении домов в результате проливных дождей в Туапсинском районе Краснодарского края. Они начались еще 12 июля. Тогда в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

15 июля глава Туапсинского района сообщал о сильном ливне в поселениях Новомихайловское и Джубгское. Позже в распоряжении «Известий» появилось видео, как вода затопила улицы сразу нескольких населенных пунктов Туапсинского района.