Carlsberg Group заявила о неполучении данных по передаче акций «Балтики»

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group не получала уведомления от РФ о передаче акций «Балтики» во временное управление Росимуществом. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщили на сайте кампании.

Речь идет о подписанном сегодня указе президента России Владимира Путина, по которому во временное управление РФ должны перейти доли ООО «Балтика» и АО «Данон Россия» принадлежащие иностранным компаниям.

«Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании «Балтика», — говорится в заявлении компании.

Там отметили, что Carlsberg Group считает подобное развитие событий неожиданным, так как работает «в соответствии с местными нормами и правилами в России». После оценки юридических и операционных последствий группа предпримет ответные действия.

Ранее, 23 июня, пресс-служба Carlsberg Group сообщала, что компания нашла нового инвестора для пивоваренной компании «Балтика». В компании уточнили тогда, что далее сделку должны будут одобрить регулирующие органы Российской Федерации.

«После президентского указа перспективы этого процесса продаж сейчас весьма неопределенны. Группа находится в процессе получения более подробной информации», — сообщили сегодня на сайте компании.

6 апреля газета Berlingske со ссылкой на источники сообщила, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России — компании «Балтика» — с группой компаний «Черноголовка» и израильской CBC Group. По подсчетам экспертов, бизнес Carlsberg в России стоит $2,93 млрд.

Концерн Carlsberg, владеющий в России пивоваренной компанией «Балтика», объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка в марте прошлого года. В портфель брендов компании входят марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика», Somersby и другие. В России у компании 8,4 тыс. сотрудников.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.