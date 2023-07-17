В Краснодарском крае мотоциклист устроил погоню с полицией и врезался в машину

В краснодарском Армавире мотоциклист устроил погоню с полицией и врезался в машину. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил Telegram-канал «ЧП Армавир».

Мотоциклист пытался скрыться от полицейского автомобиля, но на перекрестке на полном ходу врезался в такси.

«Полицейская погоня, в которой мотоциклист врезался в автомобиль, началась после того как байкер «напугал и разогнал детей на вечном огне», по предварительным данным», — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве также уточнили, что информация о «вечном огне» пока предварительная и требует проверки. Мотоциклиста госпитализировали.

Ранее в этот день, в Пермском крае на автодороге Большая Соснова — Частые произошло крупное ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и мотоцикла. В результате погибли пять человек, в том числе двое детей. По словам источника «Известий», причиной столкновения, предварительно, стало лопнувшее у грузовика колесо.