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Дети из Донбасса стали зрителями захватывающих гонок на «Игора Драйв»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ученики школ из ДНР и ЛНР проводят летние каникулы в Петербурге. Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ», подарил ребятам настоящий праздник — они своими глазами увидели гонки на автодроме «Игора Драйв».

16 июля группа из 97 детей прибыла на автодром. Гид рассказал им о там, как все устроено на «Игора Драйв», после чего они наблюдали за этапом чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам и этапом Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу.

«Все отлично. Я даже не ожидал, что такое будет. Мне очень нравится это соперничество между ними. Как они заходят в поворот — это круто», — признался Денис Бертенев.

Виктория Бутова отметила отличную организацию на мероприятии.

«Очень классно здесь. Много эмоций — шок, радость, счастье. Я ни разу на таком не была, это масштабное мероприятие. Покормили вкусно. Только очень страшно за них, что они разобьются», — призналась она.

Максим Жуков из Макеевки рассказал, что приехал полюбоваться видами Петербурга, а посещение гонок лишь усилило прекрасные впечатления от знакомства с северной столицей.

«Мне понравились машины, мне понравились сами гонки. Это было красиво. Как они входили боком — это вообще красота», — признался он.

Генеральный директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева со своей стороны отметила, что фонд уже не в первый раз организует подобные мероприятия для детей из Донбасса.

«Мы пригласили от имени благотворительного фонда помощи детям Донбасса очередную смену детей, которые приехали из регионов Донбасса в Санкт-Петербург на летние каникулы. Мы пригласили их посетить автодром. Этим летом у нас целая серия таких мероприятий, поскольку в первые приезды детей мы еще отмечали, что им очень нравится эта гоночная тема, это все для них в новинку, новый опыт, новые лица. Мы решили продолжить серию таких встреч и приглашений», — сказала она.

Отметим, что дети находятся в северной столице в детском лагере по приглашению правительства Петербурга.

Напомним, что ранее выпускники из республик Донбасса уже посещали «Игору Драйв» в начале июля. Делясь впечатлениями, дети отмечали масштабность автодрома, а некоторые даже изъявили желание стать гонщиками.

Автодром «Игора Драйв» — это уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами.

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