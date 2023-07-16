Экс-разведчик США отметил важную деталь во время командировок Лаврова

Зарубежные партнеры встречают министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова уважительно и радушно. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Вы не увидите, чтобы Лаврова у самолета в столице приветствовал кто-нибудь низкого ранга, как будто у страны нет на него времени. Но зато именно это произошло с [американским госсекретарем Энтони] Блинкеном в Китае», — отметил Риттер.

Как отмечает Риттер, каждая серия международных визитов Лаврова напоминает турне рок-звезды. По его словам, подобное различие в отношении зарубежных стран к России и США связано с тем, что Москва относится ко всем своим партнерам с уважением.

Ранее, 14 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в тайский город Пхукет. Кадрами встречи Лаврова у самолета поделился корреспондент «Известий».

Ранее, 13 июля, корреспондент «Известий» Николай Иванов рассказал, как к главе российского МИДа на саммите АСЕАН в Индонезии толпой ринулись журналисты, чтобы сделать совместное фото. Индонезийская журналистка Алия поделилась, что сделала селфи с российским министром, поскольку он очень популярен в стране.