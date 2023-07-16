Внедорожник уронил катер на проезжую часть в Санкт-Петербурге

Внедорожник, перевозивший катер в Рыбацком районе Санкт-Петербурга, уронил его и заблокировал участок дороги.

Как сообщает источник «Известий» 16 июля, автомобиль марки Toyota Land Cruiser вез катер по Шлиссельбургскому проспекту, когда в один момент судно опрокинулось и «поплыло» по асфальту. Машины были вынуждены объезжать катер по второй полосе.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день, в Пермском крае на автодороге Большая Соснова — Частые произошло крупное ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и мотоцикла. В результате погибли пять человек, в том числе двое детей. По словам источника «Известий», причиной столкновения, предварительно, стало лопнувшее у грузовика колесо.