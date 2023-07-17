«Был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок»

В минувшие выходные — 15 июля — начался новый сезон в российском футболе. В Казани в матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА — после ничьи 0:0 в основное время сине-бело-голубые победили 5:4 в серии пенальти. Главный тренер армейцев Владимир Федотов не побоялся рискнуть выпустить на замену на 82-й минуте 17-летнего защитника Михаила Рядно. Для юного футболиста этот матч стал первым официальным за основную команду во взрослом футболе. В интервью «Известиям» Рядно рассказал, насколько неожиданным был выход на поле, поведал, как в раздевалке после игры утешали не забившего решающий пенальти молодого нападающего Егора Ушакова, а также объяснил, как совмещает футбол и учебу.



— Каково это — дебютировать в основе сразу в титульном матче?

— Да я был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на игру. Не ожидал, что меня выпустят. Был безумно счастлив оказаться рядом с командой в этот момент, оказаться на 40-тысячном стадионе и еще сыграть, выйти на 10 минут.

— Почему в шоке? Вы даже в заявке не рассчитывали быть?

— Нет-нет (улыбается). Совсем не рассчитывал. Нас в Казань ведь ехало большее количество человек, чем должно было быть в заявке.

— В ходе предсезонки чувствовали, что можете начать сезон в основной команде?

— Можно сказать, я этим летом за основную команду играл больше, чем тренировался с ней. Попал в нее совсем недавно, остальное время проводил с молодежным составом.

— Что вам говорил тренерский штаб перед матчем и перед выходом на замену?

— Не нервничать, быть как можно спокойней. Как молодому игроку не перегореть. Показывать, что я умею. Самое главное, справиться с волнением.

— В послематчевой серии когда до вас должна была дойти очередь бить пенальти?

— Наверное, седьмым. Вслед за Ермаковым.

— Как он пережил то, что не забил решающий пенальти?

— Конечно, она расстроился. Но мы с командой поддерживали его. Не дали грустить. Хотя все равно обидно за него.

— Главный тренер Владимир Федотов что-то сказал после игры? Дал оценку вашим действиям?

— Моя задача — помочь команде. Я не рассчитывал на какую-то оценку. Вышел, как мог, пытался помочь ЦСКА.

— В прошлом сезоне за ЦСКА дебютировали в официальных матчах многие молодые игроки постарше вас — Матвей Лукин, Егор Носков, Кирилл Глебов. Ожидали, что сейчас окажетесь в основе, пока они на лавке или вне заявки?

— Ну у всех разные обстоятельства. Глебов, например, сейчас травмирован. К тому же из наших центральных защитников тоже много кто травмировался перед игрой с «Зенитом». Дивеев и Роша тоже были не в лучшей форме. И меня пригласили из-за того, что было мало игроков на этих позициях.

— Вы с самого начала в школе ЦСКА?

— Нет, четыре года назад перешел.

— За неделю до Суперкубка ЦСКА провел два контрольных матча с «Динамо» (0:5; 3:6) в рамках «Братского Кубка». Причем во второй встрече сыграл почти полностью молодежным составом против полуосновы соперника. Это помогло вам к игре с «Зенитом» подготовиться?

— Да, конечно. Уровень был очень высок. Даже непривычно переходить на него после молодежной лиги. Скорости были очень высокие. Мне кажется, та игра позволила подготовиться к матчу Суперкубка.

— Вам только в сентябре исполнится 18 лет. Вы школу уже закончили?

— Да, школу закончил. После девятого класса ушел в школу-экстернат, где за один год прошел курс за два года. И сразу сдал ЕГЭ, после чего поступил в МГАФК. Учусь на тренера.

— Тяжело это — совмещать с игрой в футбол на профессиональном уровне?

— У меня там индивидуальный график. Конечно, большую часть жизни уделяю футболу сейчас. Хотя у многих ребят сложности есть с этим. Сейчас многие сдают экзамены, поступают в университеты.

— Любимый предмет есть?

— Физкультура. Хотя в принципе справляюсь и с русским языком, и с математикой, и с биологией. Но на первом курсе, видимо, пока не очень нас нагружают.