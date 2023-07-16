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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

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Фото: соцсети
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В Харькове вечером 16 июля были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Клименко Тайм» в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся. По информации украинского издания «Страна.ua», воздушная тревога объявлена сейчас в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее, 5 июля, украинское издание «Суспильне Харьков» сообщило о двух взрывах в пригороде Харькова.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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