Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии спрогнозировали сожаление из-за решения вступить в НАТО
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Спорт
Алькарас обыграл Джоковича и стал победителем Уимблдона
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Интернет и технологии
Разработчики Star Wars Outlaws создали гигантские планеты в новой версии игры
Мир
В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Армия
Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в ходе СВО танки Leopard
Общество
В Крыму приостановлена работа Керченской паромной переправы
Мир
Жителей района турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за природного пожара
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

Два автомобиля в Санкт-Петербурге въехали в двери продуктового магазина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две легковые машины врезались во входные двери одного из продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге на Большой Пушкарской улице. Об этом 16 июля рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Моран, предоставив кадры с места событий.

Сначала прямо во вход в магазин въехала белая Skoda, после чего в бок ей врезалась следовавшая позади машина каршеринга. Таким образом, вход оказался полностью заблокирован транспортными средствами.

«Выходить из магазина сейчас довольно проблематично. Дорогу не поделили два автомобиля», — уточнила корреспондент.

Причина аварии и другие подробности произошедшего устанавливаются.

Перешли полосу: наказание для лихачей могут ужесточить после ДТП в Дагестане
В Госдуме и Совфеде предлагают новые санкции за превышение скорости и езду с подложными номерами

Ранее, 30 ноября 2022 года, женщина на автомобиле Opel протаранила магазин в Сочи и сбила мужчину из-за того, что перепутала педали. ДТП произошло на улице Яна Фабрициуса. Автомобиль влетел внутрь магазина, вдребезги разбив стеклянную стену. Пострадавший мужчина получил травму ноги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023