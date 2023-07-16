Два автомобиля в Санкт-Петербурге въехали в двери продуктового магазина

Две легковые машины врезались во входные двери одного из продуктовых магазинов в Санкт-Петербурге на Большой Пушкарской улице. Об этом 16 июля рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Моран, предоставив кадры с места событий.

Сначала прямо во вход в магазин въехала белая Skoda, после чего в бок ей врезалась следовавшая позади машина каршеринга. Таким образом, вход оказался полностью заблокирован транспортными средствами.

«Выходить из магазина сейчас довольно проблематично. Дорогу не поделили два автомобиля», — уточнила корреспондент.

Причина аварии и другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, 30 ноября 2022 года, женщина на автомобиле Opel протаранила магазин в Сочи и сбила мужчину из-за того, что перепутала педали. ДТП произошло на улице Яна Фабрициуса. Автомобиль влетел внутрь магазина, вдребезги разбив стеклянную стену. Пострадавший мужчина получил травму ноги.