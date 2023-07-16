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В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом загорелись в Архангельске на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили в областном МЧС 16 июля.

Пожар охватил постройки на улице Адмирала Кузнецова.

Огонь ликвидируют 50 человек и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день в Назаровском районе Красноярского края произошел пожар, погибли два человека. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Предварительной причиной возгорания считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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