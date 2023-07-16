Кристофер Нолан снял свою дочь в эпизодической роли «Оппенгеймера»

Американо-британский режиссер Кристофер Нолан рассказал, что в эпизодической роли в его новом фильме «Оппенгеймер», который выйдет в прокат 21 июля, появится его старшая дочь, 22-летняя Флора. Создатель картины рассказал 14 июля изданию The Telegraph, что предложение попробовать себя в эпизоде он сделал дочери сам.

Как объяснил Нолан, ему нужен был «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке». И он поинтересовался у Флоры, не хочет ли она в свободное от учебы время поработать в его картине, отмечает «Газета.Ru».

Режиссер подчеркнул, что по сюжету эпизодический персонаж, которого играет его дочь, в фильме погибает. Таким образом, кому-то может показаться странным, что «он убил собственную дочь в фильме». Однако тем самым он хотел показать реальные последствия взрыва атомной борьбы, объяснил создатель картины.

«Оппенгеймер» — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого сыграл Киллиан Мерфи.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленной в Голливуде забастовки. Кинозвезды приехали на мероприятие на площадь Лестер-сквер в центре Лондона, но после объявления забастовки покинули показ. Нолан тогда же заявил, что все поехали писать плакаты для протеста.

Стачку 14 июля начали в США Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио.