Мужчина распылил газовый баллончик в ресторане в Москве

Мужчина в ресторане в Москве после конфликта с персоналом применил газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры 16 июля.

Предварительно, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах, которые публикует ведомство, видно, как мужчина, пошатываясь, стоит возле заведения, в то время как сотрудник ресторана пытается закрыть перед ним дверь. В какой-то момент хулиган достал баллончик и распылил его. Рядом с ним находилась, вероятно, его спутница.

Пострадавшему сотруднику оказали медпомощь.

По информации «Известий», инцидент произошел в ресторане «Тануки» на Земляном Валу. При этом в Telegram-каналах изначально распространилась информация о взрыве газового баллона в этом заведении. Информация не подтвердилась.

Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

13 июня неизвестный мужчина распылил аэрозоль в продовольственном магазине в столичном районе Щукино. Один человек был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.