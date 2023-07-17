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Эксперт назвала минимальные суммы страховок при поездке за рубеж

Эксперт Купцова: сумма страховки при поездке за рубеж не должна быть меньше 2 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Росгосстрах» посчитал, что в I полугодии 2023 года средняя стоимость оказанной медицинской помощи по полисам путешественников составила $188 на одного человека по амбулаторным случаям и $2555 на человека по случаям, когда застрахованные попадали в стационар. О минимальных сумах страховок при поездке за рубеж «Известиям» 17 июля рассказала заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Она отметила, что при оформлении полиса выезжающих за рубеж клиент может сам выбрать страховую сумму из предложенных страховой компанией. Для поездок за пределы России страховая сумма устанавливается в размере, определенном исходя из требований, предъявляемых государством, которое собирается посетить клиент. При этом она не может быть меньше суммы, эквивалентной 2 млн рублей по официальному курсу Банка России на дату заключения договора.

«Так, например, для стран Шенгена стандартная страховая сумма составляет €30 000. Если курс рубля опустится ниже 66 рублей, ее будет уже недостаточно, и клиентам предложат страховую сумму в размере €35 000. Для территории страхования «Весь мир» минимальная страховая сумма составляет эквивалент $50 000», — пояснила Купцова.

По ее словам, самая большая по стоимости медицинская помощь за первые шесть месяцев 2023 года была организована клиенту, который находился в Швейцарии — 2965 швейцарских франков (310,3 тыс. рублей). Он обратился с сильным ушибом коленного сустава. Также была оказана помощь на $1235 клиенту в Таиланде (при заболевании саркоидоз) и на $1224 клиенту в ОАЭ (цистит).

При этом, как рассказала Купцова, по стационарным случаям суммы помощи были значительно выше: €53 000 по диагнозу инсульт в Индонезии, $31 400 в связи с инфарктом в ОАЭ и $16 611 по острому аппендициту, осложненному перитонитом во Вьетнаме.

«Стоит помнить и то, что риски, связанные со здоровьем разнятся в зависимости от страны путешествия. Если в Европе специфических заболеваний, свойственных для региона, нет, то в Индии, Таиланде, Индонезии и во многих других странах Азии есть «свои» диагнозы. К примеру, в Индии, Таиланде, Бали, Камбодже и Малайзии у застрахованных преобладает диагноз «гастроэнтерит», что объясняется отсутствием должного образа санитарных норм в некоторых из этих стран, специфической едой и особенно жарким и влажным климатом. В Индонезии, Таиланде и Бали мы также достаточно часто фиксируем разного рода травмы, что объясняется популярностью передвижения на мотобайках и отсутствием должного регулирования движения транспортных средств в перечисленных странах. Отдельно можно выделить Египет с диагнозом «травма стоп (или других частей тела) иголками морского ежа», — добавила Купцова.

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27 мая эксперты рассказали «Известиям», какой бывает страховка для путешественников и на что нужно обратить внимание при ее оформлении. В частности, управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра сообщил,что, как основное покрытие, полис страхования путешественников обеспечивает организацию и оплату экстренных медицинских услуг для туриста в случае заболевания или травмы. Дополнительно к основному покрытию страховая компания берет на свои плечи расходы по медицинской транспортировке, репатриации, визитам родственников и прочее.

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