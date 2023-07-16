Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв произошел вечером в воскресенье, 16 июля, в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Там также опубликовано фото с густыми клубами серого дыма, которые поднимаются, предположительно, над местом взрыва.

После этого в некоторых районах Харькова отключили электричество. По состоянию на 19:30 мск в городе также звучит воздушная тревога. Официальных данных от властей не поступало.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день взрыв также прозвучал в украинских Сумах. Подробности не приводились.

ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.