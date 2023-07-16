В Краснодаре загорелся склад на площади 600 кв. м
В Краснодаре произошло возгорание склада на улице Пригородной, в настоящее время огонь локализован на площади 600 кв. м. Об этом сообщает 16 июля телеканал «Краснодар».
Диспетчер краснодарского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в 18:01. Оперативно прибывшей на место ЧП бригаде МЧС уже в 18:41 удалось локализовать пожар на указанной площади.
В ликвидации огня участвуют 48 человек и 15 единиц техники, добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее, 10 июля, в Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание на площади 3,5 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы семь человек. О пострадавших не сообщалось. В работах по ликвидации огня участвовали 110 сотрудников экстренных служб и 27 единиц специальной техники.