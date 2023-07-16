СБ ООН проведет заседание по Украине с участием глав дипведомств 17 июля

Совет Безопасности ООН проведет 17 июля заседание по Украине с участием глав дипведомств. Об этом 16 июля сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете. На него западники планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 июня, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором говорится о том, чтобы Запад призвал Киев не проводить диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого, 23 июня, Небензя на заседании СБ ООН заявил, что предпринимаемое Украиной контрнаступление является самоубийственным для страны. Он отметил, оно уже стоило десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».