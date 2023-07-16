Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии спрогнозировали сожаление из-за решения вступить в НАТО
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Интернет и технологии
Пользователи пожаловались на замедление компьютера после обновления Windows 11
Интернет и технологии
Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр Call of Duty на PlayStation
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Мир
В США решили не пополнять запас кассетных бомб после поставок Украине
Мир
В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Мир
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству
Мир
Белый дом назвал вопрос о будущем Украины в НАТО решенным
Экономика
Доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ
Мир
В США заявили о скором начале в ЕС подготовки украинских летчиков на F-16
Сюжет:

СБ ООН проведет заседание по Украине с участием глав дипведомств 17 июля

0
Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности ООН проведет 17 июля заседание по Украине с участием глав дипведомств. Об этом 16 июля сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете. На него западники планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел», — говорится в сообщении.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

Ранее, 29 июня, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором говорится о том, чтобы Запад призвал Киев не проводить диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

До этого, 23 июня, Небензя на заседании СБ ООН заявил, что предпринимаемое Украиной контрнаступление является самоубийственным для страны. Он отметил, оно уже стоило десятки тысяч мобилизованных, нескольких сотен уничтоженных единиц техники и в украинском обществе называется не иначе как «запорожская мясорубка».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023