Выбор в зависимости

Кризис на Украине по-разному затронул страны Северной Африки. Одни выиграли, другие проиграли, но все были вынуждены так или иначе определиться с позицией в отношении России.

На военном фронте Тунис и Марокко как союзники США поспешили высказаться в пользу Украины на саммите в Рамштайне 26 апреля 2022 года. По итогам саммита Тунис направил Киеву партию гуманитарного оборудования — два самолета разгрузились в польском аэропорту Жешув, логистическом центре для помощи украинской армии со стороны НАТО. Марокко предложило киевскому режиму десятки модернизированных в Чехии танков Т-72Б. Также ходят слухи, что Рабат послал Украине системы ПВО «Тунгуска».

Египет подвергся сильному давлению со стороны Вашингтона, который добивается активизации египетской помощи Украине. Египетская армия имеет как большие запасы российских боеприпасов, так и мощности для их производства. НАТО отчаянно стремился обеспечить доступ к ним украинской армии, у которой заканчивались боекомплекты.

Это давление привело к утечкам Пентагона о том, что Каир планировал произвести 40 тыс. ракет для российской армии. Эта информация так и не нашла подтверждения, но привела к тому, что Египет все же согласился передать боеприпасы Украине.

Каир ежегодно получает от Вашингтона военную помощь в размере $1,3 млрд, что составляет более 10% оборонного бюджета страны. Закупки оружия египетской армией также тесно связаны с США и зависят от готовности Америки согласиться на поставки.

Алжир, еще одна страна с большими запасами боеприпасов советского и российского производства, неоднократно получал от Запада настойчивые предложения поставить оружие на Украину, но всегда отказывался от военного участия в конфликте.

Что касается расколотой Ливии, то она не участвует в конфликте на Украине и не помогает ни одной из сторон.

На дипломатическом фронте единственной североафриканской страной, которая не голосовала в ООН за антироссийские или осуждающие Москву резолюции, был Алжир. Марокко выбрало «стратегию пустого кресла», каждый раз покидая зал заседаний во время голосования. Египет и Тунис систематически выступали против России.

Ни одна североафриканская страна не предприняла никаких посреднических дипломатических усилий и не предложила никаких решений конфликта. Единственным исключением стал Алжир, который во время июньского визита президента Абдельмаджида Теббуна в Москву предложил мирный план и посредничество в урегулировании кризиса.

Подробности этого плана не разглашается, но он предусматривает отправку эмиссаров в Киев. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф посетил Италию, Сербию и Германию, чтобы заручиться международной поддержкой инициативы.

Алжир также является единственной североафриканской страной, которая вновь открыла свое посольство в Киеве в марте 2023 года после закрытия в начале конфликта, и поддерживает вежливые отношения с украинскими дипломатами, находящимися на ее территории, не препятствуя их деятельности за исключением попытки завербовать алжирцев в качестве добровольцев для участия в боях в составе Интернационального легиона, спровоцировавшей дипломатический кризис в марте 2023 года.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров отменил два визита в Тунис и как минимум один в Рабат из-за отсутствия в этих столицах энтузиазма к сотрудничеству с Россией. Тем не менее Тунис с целью привлечения туристов поспешил открыть воздушные маршруты между своей столицей, Москвой и Санкт-Петербургом.

В мае 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выбрал столицу Марокко в качестве отправной точки своего африканского турне. Этот визит завершился признанием Киевом марокканского «Плана автономии Западной Сахары», что Алжир расценил как недружественный шаг.

Еще одним символом сближения Киева и Марокко, который вместе с Португалией и Испанией готовит заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, стало разрешение Украине присоединиться к заявке.

Конфликт на Украине оказал тяжелое экономическое воздействие на регион. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы — закупает 12–13 млн т в год. С населением 105 млн человек, которое растет со скоростью 1,9% в год, страна становится всё более зависимой от импорта. Поскольку более 80% пшеницы ввозится в страну из Украины и России, ее подорожание привело к 10-процентному росту цен на все продукты питания в стране.

Тунис, переживающий острый экономический кризис, также пострадал от последствий конфликта на Украине. В среднем в 2018–2021 годы Тунис импортировал 93% потребляемой мягкой пшеницы, 67% ячменя и 40% твердой пшеницы. Более половины импорта зерна зависит от России и Украины. Рост цен на удобрения и энергоносители серьезно повлиял на тунисскую экономику, которая еще до конфликта находилась в состоянии рецессии.

Это не мешает Тунису зарабатывать на украинском кризисе. Расследование Wall Street Journal показало, что к 2022 году эта небольшая страна, не будучи производителем, стала одним из крупнейших в мире экспортеров нафты — нефтепродукта, используемого в химической промышленности. Выяснилось, что Тунис реэкспортировал нафту из России в Южную Корею, которая ввела эмбарго в отношении поставок из Москвы.

В Марокко рост цен на углеводороды оказал наибольшее влияние на экономику страны. Поскольку Алжир прекратил поставки газа в Испанию и Марокко по газопроводу Магриб — Европа (GME) в ноябре 2021 года, Рабату пришлось обратиться к международным рынкам, чтобы обезопасить поставки энергоресурсов.

В докладе, опубликованном в феврале Всемирным банком (ВБ), прогнозировался уровень инфляции в Марокко в декабре 2022 года на уровне 8,3%, что ВБ связывает с российско-украинским конфликтом. Воздействие на сельское хозяйство выглядит значительным, поскольку королевство, являющееся третьим по величине импортером пшеницы в Африке, импортирует четверть всего потребления из России и Украины.

А вот Алжир практически не пострадал экономически от конфликта на Украине, если не считать подъема цен на мировом рынке продовольствия. Будучи вторым по величине импортером пшеницы в Африке, страна привыкла покупать французскую и канадскую пшеницу.

Рост цен на углеводороды стал благом для алжирской экономики, которая зависит от экспорта нефти и газа. Европейский газовый кризис 2022 года заставил американцев и европейцев уговаривать Алжир не использовать три газопровода, связывающие его с Европой, в качестве средства политического давления на европейские страны. Многочисленные американские и европейские делегации посетили Алжир, чтобы просить о продлении контрактов на поставки, и предложили дополнительные инвестиции, особенно из Италии и США, в разведку углеводородов в Алжире.

Сближение Алжира и Москвы после визита президента Теббуна в Москву привело к возвращению на алжирский рынок «Газпрома» и «Росатома», которые обещают крупные инвестиции и проекты сотрудничества.

Таким образом, можно констатировать, что конфликт на Украине оказал большое влияние на Северную Африку. Каждая страна придерживается своего подхода и в конечном итоге выбирает ту или иную сторону. Страны, избравшие активный нейтралитет, вероятно, больше всего выиграют после завершения конфликта, сохранив хорошие отношения и с Москвой, и западными столицами.

Поведение стран Северной Африки также, скорее всего, в будущем заставит Москву пересмотреть свою дипломатическую стратегию в отношении региона, адаптировав ее в соответствии с позициями режимов во время конфликта.

Автор — алжирский политолог, эксперт клуба «Валдай».

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