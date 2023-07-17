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Политические корты

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов — об итогах Уимблдона для наших теннисистов и сомнительных акциях британцев
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Один финал с участием россиянина в Лондоне все-таки состоялся — 17-летний Ярослав Демин добрался до юниорского титульного поединка, в котором, к сожалению, проиграл Генри Сирлу (стал первым с 1962 года британцем, победившим на юниорском Уимблдоне). Но если брать взрослые турниры, то обилие россиян и россиянок на стадии четвертого круга и четвертьфиналов не перевело количество в качество. Дольше всех продержался Даниил Медведев, который в полуфинале не смог ничего противопоставить взрывному и мощному Карлосу Алькарасу.

В финале мы увидели сербско-испанскую битву поколений, а британской принцессе Кэтрин, она же Кейт Миддлтон, не пришлось приветствовать российских игроков, как это было в прошлом году с победительницей Еленой Рыбакиной, выступавшей под флагом Казахстана.

При этом остался неотвеченным вопрос: зачем было британцам городить огород в прошлом году и устраивать препоны с визами и меняющимися по ходу дела декларациями в этом. Ни одного скандала с участием россиян и белорусов на Уимблдоне не произошло. Единственный мини-инцидент спровоцировала сама британская публика, освистав на выходе с корта белоруску Викторию Азаренко после матча с украинкой Элиной Свитолиной (британской публике не понравилась, что Азаренко не подошла к сетке и не пожала руку Свитолине, хотя украинские теннисистки сами отказываются от рукопожатия). Никакого нарушения целостности соревнований, угрозы безопасности.

В случае с другими видами спорта это подтверждает и Международный олимпийский комитет, который на своем сайте рассказал, что допуск россиян к соревнованиям не вызвал проблем:

— МОК обнадежен действиями многих международных федераций, которые организовывали спортивные мероприятия и даже чемпионаты мира, успешно применяя наши рекомендации. На европейском уровне в июне в Болгарии состоялся личный чемпионат Европы по фехтованию. Международная федерация фехтования перенесла этот чемпионат из Польши в Болгарию, поскольку польское правительство вмешалось в автономию спорта, отказавшись выдавать визы отдельным нейтральным спортсменам с российскими или белорусскими паспортами. Эта необходимая смена организатора для защиты автономии спорта доказала свой успех. Вопреки тому, что предсказывали скептики, ни одно из этих соревнований (имеются в виду чемпионаты мира по тхэквондо, дзюдо, турниры по фехтованию и киберспорту. — «Известия») не закончилось хаосом, — говорилось в заявлении.

Правда, почему-то это не мешает некоторым федерациям игнорировать рекомендации МОК одновременно с тем, что готовые выступать в нейтральном статусе россияне максимально осторожны и корректны.

Правда, причина, по которой Уимблдон в прошлом году не допустил Медведева, Рублева, Касаткину, Соболенко и других, звучала откровеннее: «Неприемлемо позволить российскому правительству получить какие-либо выгоды от участия российских или белорусских спортсменов в чемпионате». И еще: «Мы хотим сыграть свою роль в широких усилиях правительства, индустрии и спортивных и творческих учреждений по сдерживанию глобального влияния России самыми эффективными средствами из возможных». Это цитата с официального сайта турнира.

Не совсем ясно, чем отличаются возможности России влиять на мир через российских и белорусских (!) теннисистов в 2022 и 2023 годах, но даже в британских СМИ признали, что успехи Мирры Андреевой и других наших восходящих и уже взошедших звезд способствуют распространению «мягкой силы».

Как бы то ни было, оказалось, что Медведев, Рублев, Сафиуллин после 24 февраля 2022 года не стали агрессивнее или напористее. Они такие же люди, как Алькарас или Джокович, которые просто хотят играть в теннис и не собираются делать корт политической площадкой. Получилось наоборот — теннис превратили в политику сами британцы. Но их подписывать декларации и каяться никто не обяжет.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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