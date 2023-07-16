Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр Call of Duty на PlayStation
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- Sony и Microsoft договорились о выходе новых игр Call of Duty на PlayStation
Компания Microsoft и руководство Xbox заключили соглашение, по которому игры серии Call of Duty продолжат появляться на консолях Sony PlayStation. Об этом 16 июля заявил глава Xbox Фил Спенсер.
«Мы рады сообщить, что Microsoft и PlayStation подписали соглашение, обязывающее нас сохранить Call of Duty на PlayStation после покупки Activision Blizzard», — написал он на странице в Twitter.
Руководитель Xbox добавил, что в компании с нетерпением ожидают, когда у игроков по всему миру появится больше возможностей играть в любимые игры.
Ранее, 11 июля, в постановлении суда Сан-Франциско отмечалось, что Microsoft может закрыть сделку по покупке Activision Blizzard. Отмечалось, что федеральный судья не будет препятствовать сделке стоимостью $69 млрд, несмотря на запрос регулирующих органов США о временном судебном запрете на сделку.