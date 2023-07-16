В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине

Западные страны уже устали от конфликта на Украине, и это становится всё более очевидным, что только подтвердилось на последнем саммите стран НАТО в Вильнюсе. Как заявил 16 июля военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл, встреча на высшем уровне в Литве подтвердила «фундаментальные различия в подходах» к конфликту между Западом и Украиной.

«Усталость от конфликта постепенно укореняется. Мы видим, что начинают всплывать правда и закулисные мнения», — отметил эксперт.

По оценке Белла, высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что он желает видеть от Киева больше благодарности за военную помощь вместо критики по поводу неподдержки членства в альянсе, говорят о том, что Западу становится «всë тяжелее» поставлять вооружения Украине.

Кроме того, в Европе все больше не хотят «брать на себя риски» и тратить «всё больше денег», считает он.

Ранее, 12 июля, министр обороны Великобритании Уоллес заявил на полях саммита НАТО, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

В тот же день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN сообщил, что самым большим врагом Киева помимо российской армии является усталость от Украины в Европе. На следующий день депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Известиями» предположил, что всё идет к тому, что европейский избиратель выступит против поддержки Украины.

В конце июня обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Европа устала от финансирования Украины и не будет сражаться за нее в случае реальной войны с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.