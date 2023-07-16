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В Великобритании заявили об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине

Обозреватель Sky News Белл сообщил об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Западные страны уже устали от конфликта на Украине, и это становится всё более очевидным, что только подтвердилось на последнем саммите стран НАТО в Вильнюсе. Как заявил 16 июля военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл, встреча на высшем уровне в Литве подтвердила «фундаментальные различия в подходах» к конфликту между Западом и Украиной.

«Усталость от конфликта постепенно укореняется. Мы видим, что начинают всплывать правда и закулисные мнения», — отметил эксперт.

По оценке Белла, высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что он желает видеть от Киева больше благодарности за военную помощь вместо критики по поводу неподдержки членства в альянсе, говорят о том, что Западу становится «всë тяжелее» поставлять вооружения Украине.

Кроме того, в Европе все больше не хотят «брать на себя риски» и тратить «всё больше денег», считает он.

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Ранее, 12 июля, министр обороны Великобритании Уоллес заявил на полях саммита НАТО, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

В тот же день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN сообщил, что самым большим врагом Киева помимо российской армии является усталость от Украины в Европе. На следующий день депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Известиями» предположил, что всё идет к тому, что европейский избиратель выступит против поддержки Украины.

В конце июня обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Европа устала от финансирования Украины и не будет сражаться за нее в случае реальной войны с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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