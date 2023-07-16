На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за дождей

Штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае из-за ливней. Об этом сообщили журналистам 16 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ставропольский Гидрометцентр уточняет, что в период времени 15–17 часов и до конца суток воскресенья, а потом в течение суток 17 июля местами пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20–25 м/с.

Местные жители в соцсетях уже делятся сообщениями о том, что в некоторых районах региона был сильный дождь, местами с градом.

Накануне, 15 июля, в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра, гроз, а также возможных смерчей над морем. Отмечалось, что непогода будет бушевать в регионе до конца суток.