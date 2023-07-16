Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона

Российский теннисист Ярослав Дëмин в воскресенье, 16 июля, не смог завоевать титул на юниорском Уимблдонском турнире в Лондоне.

В финале третьего в сезоне турнира Большого шлема Дëмин (посеянный пятым) уступил сопернику из Великобритании Генри Сирлу. Счет встречи, которая длилась 1 час 24 минуты, составил 4:6, 4:6.

Соревнования на Уимблдоне завершаются в этот же день. На корте в финале у мужчин за звание чемпиона будут бороться испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Ранее, 15 июля, чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона в женском разряде. Спортсменка сыграла в финале с представительницей Туниса Онс Жабер. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней чешки. Теннисистки играли 1 час 20 минут.

Среди россиян лучший результат на турнире показал Даниил Медведев — он дошел до полуфинала, где проиграл Алькарасу.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн.