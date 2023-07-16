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Президент Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник успеха не имеет

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Президент РФ Владимир Путин отметил героизм российских войск, участвующих в ходе спецоперации. Об этом он заявил в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал 16 июля в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции там, высотки и так далее», — сказал глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что все попытки украинских войск прорвать российскую оборону были неудачными.

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Ранее, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и по поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.

В середине июня Путин также сообщал, что российские силы уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. По словам главы государства, на тот момент было уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин отметил, что не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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