В Северной Осетии семилетняя девочка погибла при падении в шахту лифта
В Северной Осетии семилетняя девочка упала в шахту лифта в многоквартирном доме, ребенок скончался. По данному факту начата проверка, сообщается 16 июля в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме.
Также возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в прокуратуре республики.
6 июля на юге Москвы рабочий умер во время ремонта лифта — его зажало. Мужчина скончался на месте.