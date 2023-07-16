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В Северной Осетии семилетняя девочка погибла при падении в шахту лифта

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В Северной Осетии семилетняя девочка упала в шахту лифта в многоквартирном доме, ребенок скончался. По данному факту начата проверка, сообщается 16 июля в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Правоохранители намерены установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям ответственных за обслуживание и эксплуатацию лифтов в доме.

Также возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль в прокуратуре республики.

6 июля на юге Москвы рабочий умер во время ремонта лифта — его зажало. Мужчина скончался на месте.

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