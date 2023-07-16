На Украине потребовали «взрослого поведения» от западных партнеров

Киев ожидает от своих западных партнеров «взрослого поведения» в отношении того, что происходит на Украине. Об этом заявил 16 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Мы понимаем, что происходит, поэтому хотим соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей страны, так и вокруг», — сказал он в интервью украинскому радио NV.

Так Данилов прокомментировал реакцию западных стран на высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в НАТО намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Украины. Неопределенность блока он назвал слабостью.

В свою очередь, Данилов отметил, что «взрослое поведение» — это поддержка киевской позиции. Он подчеркнул, что слова Зеленского в адрес военно-политического блока более чем оправданны, так как Украина сегодня, по его словам, находится в сложной ситуации.

12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил на полях саммита НАТО, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. В ответ на это президент Украины в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

После этого Зеленский опубликовал видео, в котором 47 раз произнес «спасибо» в адрес стран-партнеров, оказывающих поддержку Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинский лидер своим хамством в адрес Уоллеса шантажирует его, потому что многое знает. Она добавила, что ответ Зеленского означает, что вся военная кампания и всё, что происходит на территории его страны, происходит непосредственно при их глобальном кураторстве.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.