В Москве стартовал прием заявок на гранты для МСП на покупку оборудования

В Москве начался второй этап приема заявок на гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства. Полученными средствами можно будет покрыть часть расходов на покупку и лизинг оборудования, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Документы нужно подать до 11 августа через платформу i.moscow. Заявки принимаются от участников Московского инновационного кластера.

«С начала года одобрено уже 264 заявки. Общий размер поддержки превысил 600 млн рублей. Финансирование получили, например, полиграфические и металлообрабатывающие предприятия, производители пищевой продукции и техники», — рассказала Сергунина.

Так, 1,4 млн рублей получил один из крупнейших производителей детских товаров. Компания специализируется на выпуске развивающих игрушек и настольных игр. Еще порядка 220 тыс. были направлены предпринимателю, который занимается изготовлением и продажей домашней и уличной одежды из гипоаллергенных материалов. Грант в размере 112 тыс. рублей выиграла компания, выпускающая натуральный шоколад по авторским и классическим рецептам.

Размер гранта на покупку и лизинг оборудования зависит от фактически понесенных предпринимателем затрат. Можно возместить половину расходов на отечественное и 35% стоимости импортного оборудования. Кроме того, есть возможность потратить средства на компенсацию выплаченных по кредитам процентов. Максимальная сумма поддержки — 30 млн рублей в год.

В этот раз по предложению предпринимателей правительство Москвы расширило период, за который можно получить компенсацию. Теперь МСП могут вернуть часть затрат, понесенных с 1 июля 2022 года.

Московский инновационный кластер (МИК) — площадка для сотрудничества между корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. МИК объединяет больше 140 тыс. участников.