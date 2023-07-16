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В Египте при обрушении восьмиэтажного дома погибли мужчина и 10-месячный ребенок

Al-Masry Al-Youm: в Египте при обрушении дома два человека погибли и 13 пострадали
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Фото: almasryalyoum.com
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Два человека погибли и 13 пострадали в результате обрушения восьмиэтажного дома в провинции Бухейра на севере Египта. Как пишет 16 июля газета Al-Masry Al-Youm, инцидент произошел в городе Рашид.

Уже известно, что жертвами обрушения стали 38-летний мужчина и десятимесячный ребенок. В настоящее время поиск людей под завалами продолжается.

На месте инцидента находятся силы гражданской обороны и машины скорой помощи. Вокруг здания сооружен кордон безопасности.

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Ранее, 26 июня, сообщалось об обрушении 13-этажного здания на севере Египта. В результате были повреждены припаркованные автомобили и магазины под зданием. Позже стало известно, что из-под завалов извлекли тела трех человек. 28 июня сообщалось, что число жертв обрушения выросло до девяти.

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