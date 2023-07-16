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Путин рассказал про обратный инжиниринг при работе специалистов с трофейной техникой

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Президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным 16 июля заявил, что трофейная западная техника станет предметом для изучения российских специалистов.

Как отметил глава государства, у противника есть образцы современной техники, которые имеет смысл изучать.

«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная»,— сказал глава государства в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

При этом российский лидер обратил внимание на наличие современной техники у России. Для примера он привел танк Т-90 «Прорыв».

«Лучший танк в мире, без всякого преувеличения, но и противник производит современную технику», — подчеркнул Путин.

Президент вместе с тем констатировал, что противник не имеет успеха на поле боя. Он также указал, что положительно оценивает ход специальной военной операции (СВО).

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В середине июня президент также сообщал, что российские силы уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. По его словам, на тот момент было уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Президент также отметил, что не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также президент России спрогнозировал, что Украина скоро может остаться без собственной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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