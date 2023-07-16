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В отношении Колизея произошел третий случай вандализма за месяц

RAI News 24: 17-летний немецкий турист нацарапал свои инициалы на стене Колизея
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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В Риме задержали 17-летнего туриста из Германии, который нацарапал на стене Колизея свои инициалы. Телеканал RAI News 24 в воскресенье, 16 июля, сообщает, что это уже третий случай подобного вандализма за последний месяц.

Так, 14 июля на территории памятника архитектуры задержали молодую туристку из Швейцарии, которую один из гидов застал за тем, что она выцарапывала свои инициалы. Нарушительница попыталась убежать с места, но ее задержали и передали охране, уточняет газета il Messaggero.

Две недели назад стало известно о туристе, который нацарапал на древней стене свое имя и имя своей девушки.

Видео, на котором были запечатлены действия туриста, публиковали 24 июня в социальных сетях. Туриста разыскивали, но он написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, где сообщил, что узнал о том, насколько Колизей древний, только после происшествия.

Нарушителям может грозить лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до €15 тыс.

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