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Жители ЛНР пытаются своими силами отреставрировать старинный храм в Меловатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители села Меловатка Луганской Народной Республики (ЛНР) своими силами пытаются отреставрировать церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенную еще в 1910-е годы. Как рассказал 15 июля корреспондент «Известий», храм до сих пор является местом единения для населения Сватовского района.

Сейчас церковь используется для доставки гуманитарной помощи, которую привозят туда российские бойцы. Как рассказал настоятель храма Максим Коханов, много лет храм стоял в запустении. Работы по его восстановлению начались в 2011 году, когда прихожане своими силами перекрыли купол и поставили новый крест. Но после начала госпереворота в Киеве в 2013 году работы застопорились.

«Благодарим Бога, благодарим местных, которые помогали, которые остались неравнодушными. В 2013 году началась смута, начались перевороты. И всё больше свое время и эмоции люди начали отдавать компьютеру и телевизору. Никто не думал, что это приведет к братоубийственной войне на протяжении этих восьми-девяти лет», — сообщил настоятель.

Сейчас ситуация поменялась, отметил Коханов. Местные жители надеются, что им удастся вернуть старейшему храму его первоначальный вид. В церковь опять стали приходить люди, чтобы помолиться. Кроме того, здесь находятся военные, которые делятся с прихожанами продуктами питания. Один из посетителей храма выразил благодарность за поддержку со стороны военных.

«Я родился при советской власти, при России. И при России, пожалуй, и умру», — отметил мужчина.

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Ранее, 6 июля, в храме побывал корреспондент «Известий» Александр Устинов. Российские военные привезли туда гуманитарную помощь. Для солдат специально сделали в притворе иконостас и поставили подсвечники, чтобы в любое время бойцы могли помолиться, приложиться к иконам, оставить записки. Притвор открыт круглосуточно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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