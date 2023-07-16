Четырехлетний ребенок попал под поезд в Карелии
Четырехлетний ребенок попал под поезд в карельском городе Питкяранта и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.
Пострадавший мальчик 2019 года рождения вместе с родителями доставлен в местную больницу. По какой причине ребенок оказался на рельсах, не уточняется.
3 июня в Москве электричка сбила трех человек в районе железнодорожной станции Тульская. Пострадавшими оказались двое мужчин 1988 года рождения и одна женщина 1989 года рождения. Они выжили.