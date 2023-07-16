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«Известия» показали последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики около 10:00 в воскресенье, 16 июля, обстреляли район Центрального рынка белгородского города Шебекино. Кадры последствий показала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Один из снарядов попал на дорогу около Центрального рынка, где на велосипеде проезжала женщина. Она скончалась на месте от осколочных ранений. Повреждения получили магазин и два автомобиля.

Инженер торговой точки Александр рассказал, что универсам был закрыт во время обстрела, потому что там до сих пор устраняют последствия предыдущего обстрела. Центральный рынок постоянно подвергается атакам украинских боевиков, поэтому многие владельцы магазинов не открывают их.

Корреспондент отметила, что от обстрела также пострадала школа.

«Подбит фасад. Видимо, совсем недавно в учреждении был сделан ремонт, плитка еще новая. Снаряд прилетел вот сюда. Видно, воронка осталась рядом с железнодорожными путями», — уточнила Кравцова.

Также местная жительница Антонина Михайловна рассказала, что уже привыкла к атакам со стороны украинских боевиков, однако все равно иногда пугается.

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О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что атака велась из реактивных систем залпового огня «Град». Гладков подтвердил, что во время прилета снаряда погибла женщина.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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