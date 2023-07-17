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В России появилась национальная премия в области будущих технологий

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В России учреждена ежегодная национальная премия в области будущих технологий «Вызов». Одним из ее соучредителей и инициаторов стал Газпромбанк.

Награду, приуроченную к Десятилетию науки и технологий, будут вручать российским ученым и разработчикам перспективных технологий. Всего в конкурсе предусмотрено четыре номинации «Ученый года», «Инженерное решение», «Перспектива» и «Прорыв». Победители в каждой из них получат по 10 млн рублей.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс сказал, что основной смысл — создать экосистему вокруг ученых, признать их вклад в экономику, воодушевить, а также встроить в инвестиционную инфраструктуру. Это по мнению Зауэрса, необходимо, чтобы приблизить изобретения, открытия и идеи ученых «к продукту, к экономике, к потребностям людей».

Топ-менеджер банка уточнил, что каких-либо жестких критериев для проектов, которые могут быть заявлены на соискание премии, не предусмотрено. «Это может быть как научно-фундаментальное изобретение, которое может привести к каким-то прорывам в будущем, так и более прикладное исследование, которое достаточно близко к внедрению», — отметил он.

По словам председателя научного комитета премии, профессора РАН Артема Оганова, цель премии — «наградить наиболее достойных, тех, кто тяжело и успешно старался, чтобы другим был стимул так же пахать, так же стараться и прогрызать гранит науки».

Артем Оганов добавил, что в комитете премии «приняты очень жесткие правила, которые всячески будут исключать лоббирование» и «любые подводные течения».

«Одна из функций нашей премии — дать вдохновение людям. Вдохновение — это одна из самых важных вещей в жизни, надо знать ради чего вы живете, надо иметь драйв, надо иметь цель, мечту и мы стараемся это дать», — подчеркнул председатель научного комитета премии.

Премия в области будущих технологий учреждена Фондом развития научно-культурных связей «Вызов». В этом году заявки на участие можно подать до 14 сентября (принимаются работы за последние 10 лет). Далее, до 15 октября, будет проходить отборочный этап и формирование лонг-листа, а до 18 декабря — формирование шорт-листа и определение победителей

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