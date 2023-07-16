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На донецком направлении ВС РФ уничтожили до 270 украинских боевиков

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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На донецком направлении в ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 270 боевиков, две бронированные машины и пять автомобилей. Об этом 16 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате слаженных и профессиональных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены пятнадцать атак противника», — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики (ДНР) российские силы уничтожили два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — добавил Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе Новомихайловки ДНР на южнодонецком направлении, а на купянском в Луганской Народной Республике (ЛНР) — четырех. Также Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу украинских боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы противника. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие РФ также уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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