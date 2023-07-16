Карта спецоперации на Украине 16 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении были успешно отражены 15 атак противника. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили два склада с боеприпасами и до 270 украинских боевиков.

На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — уточнил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 455 самолетов, 242 вертолета, 5028 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 721 танк и другие боевые бронированные машины, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5471 орудие полевой артиллерии и минометы, а также 11 698 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».