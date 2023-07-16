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Путин: Россия может ответить зеркально в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

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Россия оставляет за собой правo использовать кассетные боеприпасы как зеркальную меру в случае применения их Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он обратил внимание на то, что Россия обладает достаточным запасом разного рода кассетных боеприпасов. Однако Москва не применяла их, так как в этом не было необходимости.

«Но конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован 16 июля в Telegram-канале Зарубина.

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Также российский лидер объяснил, по какой причине США решили поставлять кассетные боеприпасы на Украину. Он указал, что у Вашингтона есть дефицит других видов боеприпасов.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и эскалации конфликта.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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