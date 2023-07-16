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На Украине сообщили о взрывах в Сумах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Как минимум два взрыва раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» со ссылкой на своих корреспондентов.

Никаких других подробностей нет.

В Сумской области сейчас также объявлена воздушная тревога. Она длится уже почти полчаса.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Сумах по зданию Службы безопасности якобы был произведен воздушный удар. Он призвал западных союзников поставить Киеву больше качественных систем ПВО.

ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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