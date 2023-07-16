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Средства РЭБ подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе

Развожаев: еще один беспилотник подавлен силами РЭБ над морем в Севастополе
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Российские средства РЭБ подавили еще один украинский беспилотник над морем в Севастополе, флот продолжает его уничтожение на воде. Об этом заявил 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — указал он.

Ранее в этот день сообщилось, что Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Севастополя. Как указывали в Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали посылать на территорию Крыма беспилотники на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Так, одна из последних атак дронов была отбита 19 июня. Тогда на севере региона ПВО сбила два БПЛА.

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