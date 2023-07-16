В России за сутки потушили 65 природных пожаров

За минувшие сутки в 21 российском регионе потушили 65 лесных пожаров. Это следует из статистики, опубликованной 16 июля в Telegram-канале «Авиалесоохраны».

Уточняется, что сейчас тушат 168 лесных пожаров в 17 регионах. В борьбе с огнем задействованы 4357 человек, 531 единица техники и 46 воздушных судов.

Особый противопожарный режим действует в 58 субъектах России, в восьми — введен режим ЧС.

Так, 10 июля режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня ввели на территории Якутии и Хабаровского края. На тот момент там действовало 165 лесных пожаром.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявили 8 июля на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На территории округа действовало 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га, а также пять ландшафтных на площади 599 га.

25 мая в Рослесхозе рассказали «Известиям», что площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров, выросла в этом году более чем на 100 тыс. га, или на 13,9%, относительно прошлогодних показателей. Пожароопасный сезон на тот момент действовал в 85 субъектах страны.