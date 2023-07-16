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Женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ белгородского Шебекино

Гладков: в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина
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Фото: соцсети
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Украинские боевики обстреляли район центрального рынка в Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что обстрелом повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. Подробности уточняются, на месте работают экстренные службы.

Накануне над Белгородом сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели на подлете к городу.

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В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино также из реактивной системы залпового огня «Град». Тогда Гладков сообщал, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего загорелись овощная база и автомобиль.

После ночной атаки в городе на два дня приостанавливали восстановительные работы и возвращение жителей из пунктов временного размещения.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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