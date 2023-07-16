В Луганске слышны звуки взрывов

Громкие взрывы слышны на окраине Луганска 16 июля, передает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

О звуках взрывов в городе сообщают и очевидцы в соцсетях. Они делятся кадрами, на которых видно густые столбы дыма.

Официальной информации пока не поступало.

Последний раз Луганск попадал под обстрел ВСУ в конце июня.

10 июля сообщалось, что на луганском направлении ВС России отразили более 70 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Кроме того, было уничтожено более 2,6 тыс. украинских боевиков и наемников. Также за неделю российские военные пресекли действия 16 украинских диверсионно-разведывательных групп и ликвидировали 92 единицы автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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