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Развожаев сообщил о девятом сбитом беспилотнике в ходе ночной атаки на Севастополь

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Российский флот совместно с силами ПВО минувшей ночью отразил атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Атаки отбили над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Изначально губернатор сообщил, что было уничтожено шесть обычных БПЛА и два надводных. После он уточнил информацию.

«Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. <...> По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам», — уточнил он.

Развожаев особо подчеркнул, что никаких повреждений не зафиксировано. В настоящее время обстановка в городе спокойная.

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Позднее в Министерстве обороны России уточнили, что два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, рухнули. Также в северной части Черного моря обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера украинских боевиков.

В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений в ходе отбитой террористической атаки нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отправлять на территорию Крыма беспилотники на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Так, одна из последних атак дронов была отбита 19 июня. Тогда на севере региона ПВО сбила два БПЛА.

Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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