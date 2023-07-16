Видео. «Известия» узнали о пожаре в 500 кв. м на заброшенной птицефабрике в Ленобласти

Видео. «Известия» узнали о пожаре в 500 кв. м на заброшенной птицефабрике в Ленобласти

2023-07-16 09:13:59

2023-07-16 09:13:59

2023-07-16 09:13:59

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