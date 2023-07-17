События недели в фотографиях: электробусы, фестивали и наводнения
События недели в фотографиях: электробусы, фестивали и наводнения
2023-07-16 08:58:55
2023-07-16 08:58:55
2023-07-16 08:58:55
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В московском районе Митино открылся второй электробусный парк площадью 9,4 га. Он предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. До конца 2024 года парк будет обслуживать 23 электробусных маршрута. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Росгвардия получила от города Москвы 100 современных автомобилей «Москвич 3»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В столице у посольств западных стран прошла акция «Саммит НАТО — саммит смерти», организованная активистами «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты»
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Фото: Global Look Press/Cfoto
В Шанхае открылась международная выставка комиксов и игр CCG Expo 2023
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
«Зенит» серией пенальти одержал в матче Суперкубка России победу над ЦСКА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В московском парке Горького состоялся музыкальный фестиваль VK Fest, собравший практически всех звезд отечественной эстрады
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Фото: Global Look Press/Huang Wei
В китайском Чунцине зафиксированы рекордные осадки, что вызвало подъем уровня воды в реках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На Васильевском спуске в Москве финишировало международное ралли «Шелковый путь»
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Фото: Getty Images/Jeff Bottari
Россиянка Виктория Дудакова одержала победу над Истелой Нуньес из Бразилии в поединке в минимальном весе на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, штат Невада
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