События недели в фотографиях: электробусы, фестивали и наводнения

В московском районе Митино открылся второй электробусный парк площадью 9,4 га. Он предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. До конца 2024 года парк будет обслуживать 23 электробусных маршрута. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»