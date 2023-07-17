Реклама
Прямой эфир
Авто
За полгода в Москве выявили 47 тыс. припаркованных на траве автомобилей
Общество
Хуснуллин сообщил об обследовании Крымского моста строителями
Политика
В Госдуме уличили Запад в желании избавиться от Зеленского
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Харькове
Политика
Песков указал на прекращение участия РФ в зерновой сделке
Политика
Путин принял доклады об атаке на Крымский мост
Общество
На Кубани сообщили об отсутствии угроз жизни пострадавшей на Крымском мосту девочки
Экономика
Число выставленных на продажу квартир в новостройках Москвы выросло в июне на 28%
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS
Туризм
В РСТ заявили о готовности отелей Крыма бесплатно продлевать проживание туристов
Происшествия
НАК назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой
Авто
За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 149 ДТП
Спорт
Бывший футболист московского ЦСКА Фернандес перешел в петербургский «Зенит»

События недели в фотографиях: электробусы, фестивали и наводнения

Что важного произошло в мире за последние дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Россия. Москва. Ремонт электробуса на территории второго электробусного парка «Митино». Площадь территории парка 9,4 га. Он предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. До конца 2024 года парк будет обслуживать 23 электробусных маршрута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В московском районе Митино открылся второй электробусный парк площадью 9,4 га. Он предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. До конца 2024 года парк будет обслуживать 23 электробусных маршрута. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Росгвардия получила от московских властей 100 автомобилей «Москвич 3»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Росгвардия получила от города Москвы 100 современных автомобилей «Москвич 3»
На весь экран
Россия. Москва. Акция «Саммит НАТО — саммит смерти» активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» у посольства США. В городах России у посольств западных стран прошли митинги против саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11-12 июля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В столице у посольств западных стран прошла акция «Саммит НАТО — саммит смерти», организованная активистами «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты»
На весь экран
Китайская международная выставка комиксов и игр CCG Expo 2023 в Шанхае
Фото: Global Look Press/Cfoto
В Шанхае открылась международная выставка комиксов и игр CCG Expo 2023
На весь экран
Игроки «Зенита» радуются победе в матче Суперкубка России между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва). В центре: вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
«Зенит» серией пенальти одержал в матче Суперкубка России победу над ЦСКА
На весь экран
Россия. Москва. Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в парке Горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В московском парке Горького состоялся музыкальный фестиваль VK Fest, собравший практически всех звезд отечественной эстрады
На весь экран
Ваньчжоу, 14 июля 2023 г. /Синьхуа/ - Спасатели очищают затопленную улицу в районе Ваньчжоу муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая. С четверга ливневые дожди обрушились на 28 районов и уездов Чунцина, при этом выпало рекордное количество осадков за сутки. 227 мм зафиксировано в районе Ваньчжоу, по данным местной метеорологической службы. Из-за сильного дождя 44 реки в Ваньчжоу вздулись на 1-4 м, сообщило районное управление по чрезвычайным ситуациям
Фото: Global Look Press/Huang Wei
В китайском Чунцине зафиксированы рекордные осадки, что вызвало подъем уровня воды в реках
На весь экран
Россия. Москва. Команда MAZ-sport auto, занявшая первое место в зачетной группе Т5, механик Андрей Крагельский, штурман Павел Гаранин и пилот Сергей Вязович (слева направо) во время церемонии награждения на финише международного ралли «Шелковый путь» на Васильевском спуске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На Васильевском спуске в Москве финишировало международное ралли «Шелковый путь»
На весь экран
Виктория Дудакова из России отреагировала на свою победу над Истелой Нуньес из Бразилии в их женском поединке в минимальном весе во время UFC Fight Night на UFC APEX 15 июля 2023 года в Лас-Вегасе, штат Невада
Фото: Getty Images/Jeff Bottari
Россиянка Виктория Дудакова одержала победу над Истелой Нуньес из Бразилии в поединке в минимальном весе на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, штат Невада
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023