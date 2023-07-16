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В Красноярске нашли двоих пропавших накануне мальчиков

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Фото: t.me/mvd_24
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В Красноярске двое мальчиков 10 и 13 лет ушли гулять в субботу, 15 июля, вечером и не вернулись домой. Обнаружить их смогли только утром следующего дня, о чем сообщили в главном управлении МВД по региону.

«Дети найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении из Telegram-канала ведомства.

По предварительной информации, мальчики гуляли всю ночь. На их родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

2 июля в городе Похвистнево Самарской области была найдена пропавшая накануне 14-летняя девочка. Ребенка нашли в одном из многоквартирных домов в Самаре.

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