В Турции опровергли информацию о запрете на выдачу ВНЖ во всем Стамбуле

Департамент миграции Турции в воскресенье, 16 июля, опроверг информацию о запрете выдачи иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) во всем Стамбуле. По данным ведомства, подобный запрет действует в 10 районах города из 39.

«Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности — речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Так, запрет на подачу заявки на ВНЖ действует в районах: Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази, Зейтинбурну, Фатих и Эсенъюрт, которые закрыты еще с 2021 года.

Накануне появилась информация, что в связи с ростом миграционного потока власти Турции запретили выдавать иностранцам ВНЖ во всех районах Стамбула. Об этом написала газета Milliyet, отмечая, что сейчас число приезжих в некоторых населенных пунктах страны составляет уже более 20%.

Ранее, 25 января, сообщалось, что Анкара приняла решение ужесточить проверку заявок о предоставлении туристического ВНЖ. Отмечалось, что заявки, преследующие другие цели, такие как получение образования, воссоединение с семьей, проведение научных исследований или открытие своего бизнеса, должны быть поданы на соответствующие ВНЖ. То же самое касалось людей, обладающих недвижимостью в стране.