Два человека погибли при возгорании деревянного дома в Красноярском крае

В Назаровском районе Красноярского края произошел пожар, унесший жизни двух человек. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в селе Сереж поступило спасателям в субботу в 23:09. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом.

«На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Тушение осложнялось удаленностью водоисточника», — говорится в заявлении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

На месте работали 12 человек и четыре единицы техники. Пожар на площади 56 кв. м был полностью ликвидирован ночью, в 1:49. Под обрушившейся кровлей были обнаружены тела двоих погибших — мужчины и женщины.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщило ведомство.

Ранее, 26 июня, тело мужчины нашли на месте сгоревшего дома в Башкирии. Инцидент произошел в селе Калтаево, где огонь охватил бревенчатый дом и распространился на ближайшие хозяйственные постройки — баню и сарай.