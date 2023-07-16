В Южной Корее из затопленного автомобильного туннеля извлекли семь тел

В Южной Корее спасатели извлекли из транспортных средств, застрявших в затопленном автомобильном туннеле, семь тел. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает издание Associated Press.

Ранее в районе города Чхонджу из-за многодневных проливных дождей близлежащая река вышла из берегов и затопила автомобильный тоннель.

По данным официальных лиц, на данный момент в затопленном тоннеле находятся 15 транспортных средств, включая автобус, 11 человек числятся пропавшими без вести.

К спасательным работам привлечены около 400 человек, включая водолазов. Обследование затопленного тоннеля продолжается.

Ранее, 15 июля, агентство Yonhap сообщило, что по меньшей мере семь человек погибли в результате проливных дождей в Южной Корее. Тысячи были вынуждены покинуть свои дома по всей стране. Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности также сообщил, что три человека пропали без вести, еще семеро получили ранения.